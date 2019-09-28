Erol Bulut: Her zamanki gibi oynayalım

Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Sivasspor maçından galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi.

Liderliklerini korumak için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Bulut, şu ifadeleri kullandı:

“Lige namağlup olarak devam ediyoruz. Bu hafta sonu büyük takımlar birbirleriyle oynayacak. Bu durum bizim için bir avantaj olabilir. Bizi bir adım daha ileriye taşıyabilir. Bu seriyi sürdürmek istiyoruz. En azından milli maç arasına kadar... Bu arayı da en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağız.”

‘Gerisi gelecek’

“Bu süre içerisinde takıma yeni katılan arkadaşlarımızın bize en iyi şekilde uyum sağlayacağını düşünüyorum. Sivasspor karşısında da galibiyet istiyoruz. Biz her zamanki oyunumuzu sürdürürsek sorun yaşamayız. Tek yapmamız gereken sahada her şeyimizi ortaya koymak. Yüzde yüz konsantrasyon ile gerisi kendiliğinden gelecek.”

Alanya'da son dakika

Aytemiz Alanyaspor’da kritik Sivasspormaçı memnun. öncesinde cezalı bir oyuncu bulunmuyor. Tecrübeli stoper Lokman Gör, ön çapraz bağlarındaki sakatlık nedeniyle takımını yalnız bırakacak. Efecan Karaca’nın ise durumu şüpheli.