Erol Bulut: Hedefimiz var
Alanyaspor teknik direktörü Erol Bulut son dakika golüyle 1 puan aldıkları Trabzonspor mücadelesini değerlendirdi. Genç teknik adam iç saha maçlarında baskılı oynadıklarını ve bu karşılaşmada da en azından yenilmemeyi hedeflediklerini belirtti. Bulut Fenerbahçe iddialarına ise yorum yapmadı.
Erol Bulut'un maç sonu açıklamaları şu şekilde:
Sezon başından beri hücum futbolu oynamaya çalışıyoruz. Evimizde oynadığımız maçları baskılı oynuyoruz. Bugün de öyle oynadık. Maçı kazanmak istiyorduk. Bizim bir hedefimiz var; o da ligi ilk beş sırada bitirmek. Bu yüzden kazanmamız, en azından yenilmememiz gerekiyordu.
"Fenerbahçe'yle ilgili bir şey söyleyemem!"
Fenerbahçe'yle ilgili bir şey söyleyemem. Buradaki işime odaklandım. İlk 5 ve kupa finaline odaklandım.