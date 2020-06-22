Erol Bulut: Hedefimiz var

Erol Bulut'un maç sonu açıklamaları şu şekilde:

Sezon başından beri hücum futbolu oynamaya çalışıyoruz. Evimizde oynadığımız maçları baskılı oynuyoruz. Bugün de öyle oynadık. Maçı kazanmak istiyorduk. Bizim bir hedefimiz var; o da ligi ilk beş sırada bitirmek. Bu yüzden kazanmamız, en azından yenilmememiz gerekiyordu.

"Fenerbahçe'yle ilgili bir şey söyleyemem!"

Fenerbahçe'yle ilgili bir şey söyleyemem. Buradaki işime odaklandım. İlk 5 ve kupa finaline odaklandım.







