Erol Bulut: Hedefimiz Hatayspor’a karşı galip gelmek

Spor Toto Süper Lig 'in 3'üncü haftasında cumartesi günü deplasmanda Atakaş Hatayspor'un konuğu olacak Gaziantep FK, yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman öncesinde Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erol Bulut, Ankaragücü karşılaşmasında hava sıcaklıklarına karşın takımın iyi mücadele ettiğini ve maçtan memnun ayrıldıklarını söyledi.

Yakaladıkları son pozisyonları iyi değerlendiremediklerini ve bu konuda da eksiklerinin üzerine gidildiğini söyleyen Bulut, "Ankaragücü maçında her şey istediğimiz doğrultuda gitti. Hava sıcak ve biraz nemliydi. Bu biraz takımı olumsuz etkiledi. Özellikle 70 dakikadan sonra takıma sonradan katılan bazı oyuncularımız zorlandı. Ama sonuç itibariyle yedek kulübemiz de zengin olduğu için oyuna giren arkadaşlarımız da görevlerini iyi yaptılar. Ankaragücü maçının genelinden memnundum. Sadece yakaladığımız pozisyonlardaki son vuruşları, son pasları iyi yapamadık. Bu noktalara biraz daha çalışmamız lazım. Bunlar ufak detaylar ama bu detaylar maç kazandırıp maç kaybettirebilir. Bu detaylara çalışarak inşallah bunlarla daha çok maç kazanmak istiyoruz. Sonuç itibariyle Ankaragücü maçından genel anlamda oyun ve skor anlamında memnunum" diye konuştu.

"TAKIMI GÜÇLERDİRMEK İÇİN BİRKAÇ TRANSFER DAHA YAPMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

Transfer sürecinin sonuna kadar birkaç transfer daha yapmayı hedeflediklerini söyleyen Bulut, "Transfer döneminde aramıza genç ve tecrübeli oyuncular kattık. Yeni transferlerimiz yavaş yavaş takımı alışarak süre almaya başlıyor. Birkaç transfer daha yapma düşüncemiz var. Takımda yolları ayırmak isteyip de ayrılamadığımız arkadaşlarımız da var. Sonuçta 8 Eylül'e kadar transfer dönemi devam ediyor. Son güne kadar ne gerekiyorsa yapmaya çalışacağız. Umudumuz isteğimiz daha iyi bir seviyeye gelebilmek o yüzden gerekeni yapmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 3'üncü haftasında deplasmanda oynayacakları Hatayspor maçını da değerlendiren Bulut, sözlerini şöyle noktaladı:

"Hatayspor, geçen seneki takımını yüzde 90 oranında korudu. Benim bildiğim kadarıyla son oynadıkları maça baktığımızda defansa Vranjes gibi önemli bir transfer yaptılar. Zor ve birbirini çok iyi tanıyan bir takıma karşı oynayacağız. Özellikle kendi evinde de iyi oynayan bir Hatayspor takımı var. Ama burada önemli olan rakibin ne yaptığından ziyade bizim ne yaptığımız, ne yapacağımızdır. O yüzden çalışmalarımızı ona yönelik yapıyoruz. İnşallah Hatay deplasmanından umduğumuz sonuçla geri döneriz."

DHA