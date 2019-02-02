Erol Bulut: 'Hatalarımızdan ders çıkaracağız'

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut ise Kayserispor karşısında 3 puan hedefi ile çıktıklarını ancak sahadan 1 puanla ayrıldıklarını belirterek, “İlk yarıda rakip takım öne geçti, sonra yakaladık, baskı kurduk 2. golü attık ama ofsayt gerekçesiyle sayılmadı” ifadelerine yer verdi. Oyunun 75 dakikasında kontrolün kendilerinde olduğunu dile getiren Bulut, “Burada geçen sene çok farlı bir takım vardı, bu seneki çok farklı bir takım var. Kendini geliştirebilen bir takım var. Yeni gelen arkadaşlar iyi adapte oldu, yolumuza bu şekilde devam edeceğiz, kendimizi geliştireceğiz, hatalarımızdan ders alacağız” şeklinde konuştu.