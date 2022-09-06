Erol Bulut: Hakemin kötü bir maç yönettiğini düşünmüyorum

Galatasaray 'ın Spor Toto Süper Lig 'in 5'inci haftasında Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup ettiği müsabakanın ardından Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bugün oyuna istedikleri gibi başladıklarını dile getiren Erol Bulut, "1-0 öne geçtik. Ondan sonra maalesef kendi kalemize attığımız iki gol vardı. Birincisi çarptı ve Gomis'in önüne düştü, ikincisinde direkt kendi kalemize attık. Onların dışında rakibi eksik yakaladık. İkinci yarıda pozisyonlar yakaladık, iyi değerlendiremedik. Bunları gole çeviremedik. Onun arkasından gelen ikinci gol oldu. Günay'ın kurtardığı bir penaltı var. Böyle maçlarda rakibi eksik yakaladığınızda daha akıllı oynamak gerekiyor. Bunu yapamadık bugün. Maalesef mağlubiyetle tamamladık" dedi.

"HAKEMİN KÖTÜ BİR MAÇ YÖNETTİĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Hakemin performansıyla ilgili gelen soruya yanıt veren Bulut, şunları söyledi: "Hakemle ilgili ne diyeyim? Bazı pozisyonlara herkesin aynı bakması lazım. Ben hakemle ilgili bir şey söylemek istemiyorum, kötü bir maç yönettiğini düşünmüyorum. Abdülkerim'e verilen kırmızı karttan dolayı mı hakemi kötü değerlendirmek istiyorsunuz? O zaman Kerem'in pozisyonu da var."

"DAHA AKILLI OLMAMIZ GEREKİYOR"

Neden kaybettiklerinin analizini yapacaklarını kaydeden deneyimli çalıştırıcı, "Rakibin 10 kişi kalmış, soyunma odasına 1-1'lik bir skorla gittik. Geçişlerde rakibi eksik yakaladık, pozisyonları gole çeviremedik. Onun dönüşünde gol yedik. Orada daha akıllı olmamız gerekiyor, tecrübeli oyuncularımız var. Biz 5'e 3 çıkarken arkada eksik yakalandık ve gol yedik. Öyle bir duruma düşmemeliyiz. Daha akıllı hücuma çıkıp, daha kontrollü defans yapmalıyız. Sona doğru stoperlerimiz de hücuma çıkmaya başladı, o istek ve arzu vardı takımda" diyerek sözlerini noktaladı.

DHA



