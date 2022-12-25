Erol Bulut: Hakem kırmızı kartı vermedi

Spor Toto Süper Lig 'in 15. haftasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Gaziantep Futbol Kulübü'nde teknik direktör Erol Bulut 90 dakikanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş karşısında istedikleri oyunu sahaya en iyi şekilde yansıttıklarını, baskılı oynayıp, pozisyonlar bulmaya çalıştıklarını ancak sadece bir gol atabildiklerini belirten Erol Bulut, "İyi oynadık ve 2-3 gol atabilirdik. Ama sadece bir gol atabildik. 2 puan kaybettiğimiz için üzgünüz. Rakibimiz iyi ayakları olan bir takım. Oyuncularımı verdikleri mücadele ve oynadıkları iyi oyundan dolayı kutluyorum. 1 puan aldık, yolumuza en iyi şekilde devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Karşılaşmanın ilk yarısında hakemin Kevin N'Koudou'ya kırmızı kart göstermediğini belirten Erol Bulut, takım olarak gol noktalarında sıkıntı yaşadıklarını, transfer döneminde yapacakları takviyelerle oyuncu kalitelerini arttırmak istediklerini sözlerine ekledi.



