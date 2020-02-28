Erol Bulut: Hak ettiğimiz bir mağlubiyet oldu

Süper Lig'de 24. haftanın açılış maçında Alanyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Sergen Yalçınlı Beşiktaş 1-0 geriye düştüğü mücadeleyi Burak Yılmaz'ın golleriyle 2-1 kazanmayı bildi.

Mücadelenin ardından Akdeniz ekibinin Teknik Direktörü Erol Bulut önemli yorumlarda bulunurken, iyi oynamadıklarını ve mağlubiyeti hak ettiklerini söyledi.

İşte genç teknik adamın maç sonu açıklamaları şu şekilde:

"Bugün ilk yarıda 1-0 öne geçmemize rağmen istediğimiz futbolu sergileyemedik. Hak ettiğimiz bir mağlubiyet oldu. Beşiktaş'a karşı bu kadar basit hata yaparsanız, kaybettiğiniz için şaşırmamalısınız. Biz oynadığımız futbolla galibiyeti hak etmedik."

"Konsantrasyon eksikliği var. Hatırlarsanız ilk yarıda da aynı dönemde bu oldu. Şimdi yeniden kupa ve lig maçlarına odaklanmalıyız."