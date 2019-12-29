Erol Bulut: Hak ettiğimiz 3 puanı aldık

Süper Lig’in 17. haftasında İttifak Holding Konyaspor’u evinde 2-1 mağlup eden Aytemiz Alanyaspor’un teknik direktörü Erol Bulut, baskılı oyunun sonucunda hak ettikleri 3 puanı aldıklarını söyledi. Bulut maçın ardından düzenlen basın toplantısında, zorlu Konyaspor maçında 3 puanla ayrılmanın sevincini yaşadıklarını belirtti. Konyaspor maçının zor olduğunu anlatan Bulut, "Aslında maça iyi başladık gözüktü ama yine de konsantrasyon eksikliğimiz vardı. Nitekim 8. dakikada yediğimiz bir gol oldu. Ondan sonra futbolcularımız içeride soyunma odasında konuştuklarımızı daha iyi hatırladılar. Golden sonra tek kale maç oynadık. Rakip attıkları golden sonra kalemize gelemediler veya çok az baskı kurdular." dedi.

Bu baskı sonucu maçta önce birbiri yakaladıklarını anlatan Bulut, "Bu baskının sonucunda 90 artıda ikinci golü bulduk ve hak ettiğimiz 3 puanı aldık" diye konuştu. Sezonun ilk yarısında iyi oynadıkları bazı maçları bir puan ya da yenilgiyle kapattıklarına vurgu yapan Bulut, şöyle konuştu:

"Gol yollarında biraz sıkıntı çektik ama futbolun doğasında bu var. Devre arası şimdi geliyor. Bir iki transfer yapmayı düşünüyoruz. Ayrılacak bir yada iki kişi olabilir ama önümüzdeki günlerde daha net belirleyeceğiz."