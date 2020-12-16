Erol Bulut: Gaziantep maçı da zor olacak

Erol Bulut'un maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Bugün değişik bir dizilişle oyuna başladık. İyi de başladık. Kırmızı karttan sonra 10 kişiyle de aslında güzel mücadele verdik. 2 ofsayttan gol attık ama 1'i bence değildi. Yine de turu geçtiğimiz için mutluyuz.

Kırmızı kartla ilgili bir şey söyleyemem. Hakem kuralları uyguluyor sonuçta. Bu hafta muhtemelen Oytun'la Antep karşısına çıkacağız gibi duruyor.

Gereken sözleri sportif direktörümüz söyledi. Onun sözlerinin üzerine ben pek bir şey ekleyemem. Çok net konuştu zaten... Hiçbir maç kolay değil. Bugün de elenen Süper Lig takımları oldu. 2. Lig takımlarıyla veya Süper Lig her maç zor. Antep maçı da zor olacak.

Ben Altay'ı riske ettiğimi düşünmüyorum. Oytun da oyuna girdikten sonra iyi performans gösterdi. Ona güvenimiz sonsuz. İyi maç çıkardı. Hafta sonu da muhtemelen kalemizde o olacak.











