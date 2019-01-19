Erol Bulut: 'Galibiyetle başlamak iyi oldu'

Süper Toto Süper Lig’de oynanan Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe karşılaşması sonrası ev sahibi ekibin teknik direktörü Erol Bulut maçı değerlendirdi.

Bulut, basit hatalardan dolayı goller yediklerini dile getirerek 3-2 galip geldikleri için mutlu olduklarını ifade etti. Zor bir maçtan galibiyetle ayrılmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Bulut, “Zor bir maçtan galip geldiğimizden dolayı mutluyuz. İyi bir ekip, bireysel yetenekleri üst seviyede olan bir ekibe karşı oynadık. Fazla eksiğimiz vardı ama bugün sahaya çıkan oyuncularımız, sonuna kadar mücadele etti. Sonradan oyuna girenler isimler de iyi katkı sağladı. Üzüldüğüm tek nokta, basit hatalardan gol yememizdi. Ama sonunda 3 gol atıp 3-2 kazandık. Yolumuza galibiyetle başlamak iyi oldu. İnşallah bu galibiyet serisini sürdürürüz” dedi.

Sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan defans oyuncusu Murat Akça’nın son durumuyla ilgili bilgi de veren Bulut, “İnşallah ciddi bir sakatlığı yoktur” şeklinde konuştu. Bir gazetecinin, ‘Transferde kaç oyuncuya ihtiyacınız var?’ sorusuna da cevap veren Bulut, “Şu an sakatlanan stoperimizle birlikte 4 oyuncu lazım” dedi.

Cahit Özçelik - Numan Güder / MALATYA (İHA)