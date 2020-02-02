Erol Bulut: Galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum

Süper Lig’in 20. hafta maçında BtcTurk Yeni Malatyaspor’u 2-1 mağlup eden Aytemiz Alanyaspor’un teknik direktörü Erol Bulut, rakip takım karşısında iyi mücadele ederek kazandıklarını söyledi. Bulut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Malatyaspor karşısında zor bir maç oynadıklarını dile getirdi.

Ligin ikinci yarısına iyi başladıklarını anlatan Bulut, "Bunun daha iyi olması için bugün kazanmamız gerekiyordu. Futbolcularım, bunun bilincindeydi. O doğrultuda hafta içi çalıştık. Takımı tebrik ediyorum. Bugün gerçekten iyi mücadele ettik. Pozisyonlara girdik ve iki tanesini iyi değerlendirdik. Eksik kalmamıza rağmen ikinci yarıda 2-3 tane pozisyon bulduk, değerlendiremedik. Nitekim kaybettiğimiz bir topta kontra ataktan yediğimiz bir gol oldu. Maçı 2-1 kazandık. Hak ettiğimizi düşünüyorum." dedi.

Bulut, karşılaşmanın ilk 11’inde forma giyen ve sonradan oyuna giren futbolcularının, en iyisini yaptığını kaydederek, yollarına bu şekilde devam edeceklerini belirtti.

Bir soru üzerine Bulut, Nsakala’nın pozisyonunun kırmızı kart olmadığını ifade etti. Ligde farklı pozisyonlar da yaşadıklarının ve bunların kırmızı kart ile cezalandırılmadığının altını çizen Bulut, "Bence sarı da olabilirdi. Kaleye doğru değil dışa doğru gidiyordu. Ama hakem bu şekilde karar verdi. Şimdi hafta içi Galatasaray ile karşılaşacağız. Kupada ilerlemek istiyoruz. Zor maç olacağını da biliyoruz ama bu zorluğu hep birlikte aşacağız." değerlendirmesinde bulundu.