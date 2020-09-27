Fenerbahçe'de sezon başında teknik direktörlük koltuğuna oturan Erol Bulut ilk derbi heyecanını yaşayacak. Ancak genç çalıştırıcı, Aslan'a hiç yabancı değil... Bulut, geçen sezon Fatih Terim'in Galatasaray'ını önce Türkiye Kupası çeyrek finalinde elemiş, sonra da ligde Alanya'daki mücadelede 4-1'lik farklı skorla bozguna uğratmıştı.

Beraberliği dahi düşünmüyor

Alanya'daki kısıtlı kadrosuyla Sarı- Kırmızılılar'a üstünlük sağlayan başarılı çalıştırıcı, bu akşam da Fenerbahçe ile bu durumu tekrarlamaya çalışacak. Kaliteli ve alternatifli kadrosuyla tüm planlarını galibiyet üzerine kuran Erol Bulut beraberliği dahi düşünmüyor. Genç teknik adamın hedefi, derbi zaferiyle beraber yeniden coşkulu bir hava yakalamak.

'Kazanmak için elimizden geleni yapacağız'

Genç teknik adam derbi öncesinde de iddialı mesajlar verdi. Hafta başından bu yana öğrencilerine maçın camia adına önemini anlattığını dile getiren Bulut, "Şu anda form durumları bizden bir adım önde. Ancak derbilerin atmosferi farklı olur, oyuncular da bu tarz maçlara daha başka motive olurlar. Bu nedenle de farklı sonuçlar çıkabilir. Ligdeki iki maçımız bizlere önemli şeyler öğretti. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.







