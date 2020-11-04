Erol Bulut futbolcularını soyunma odasında tek tek tebrik etti

2-1 kazanılan Antalyaspor maçının ardından soyunma odasında büyük sevinç vardı.

04 Kasım 2020, Çarşamba 06:58 Son Güncelleme:
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Erol Bulut futbolcularını soyunma odasında tek tek tebrik etti

Teknik direktör Erol Bulut, öğrencilerini tek tek kutladıktan sonra bir konuşma yaptı. Bulut, “Çok gol kaçırdık. Ancak uzun bir maratondayız ve böyle maçlar da yaşayacağız. Şanssız günlerimiz olacak. Önemli olan kazanma ruhunu sahaya yansıtmak ve bunun için her şeyi yapmak. Siz de bunu gösterdiniz ve bu sayede 3 puanı aldık. Hepinizi tebrik ediyorum” dedi. Futbolcular, hocalarının konuşmasına alkışlarla karşılık verdi. Ayrıca sportif direktör Emre Belözoğlu da soyunma odasına giderek ayrıca takımı ve teknik ekibi kutladı.


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