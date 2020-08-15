Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Erol Bulut, İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçının ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Erol Bulut, takımın istekli ve arzulu çalıştığını söylerken tempolarını arttıracaklarını ifade etti

"Antrenmanlara iyi başladık. Futbolcularımız yüksek tempoda çalışıyor, bizim isteğimiz de bu. Bir haftalık sürede ilk maçımızda tam anlamıyla istenilen olmasa da her maç bizim için önemli çünkü her maçı kazanmak için çıkarız sahaya. İlk maçımızı kazanmak çok güzel oldu"

"Tempomuz iyi ve iyi bir başlangıç oldu. Futbolcularımız istekli ve arzulu çalışıyorlar. İlk haftaya baktığımızda şu an yetersiz ama tempomuzu arttıracağız. Lige yaklaştığımızda lig haftası daha farklı olacak. Tempomuz inşallah istediğimiz seviyede olacak"

"İyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Oynayacağımız hazırlık maçları var. Burada da tempomuzu artırmamız lazım. İnşallah istediğimiz doğrultuda her şey gider"