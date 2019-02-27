Erol Bulut: Futbolcularımı tebrik ediyorum

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Göztepe'yi eleyerek yarı finale yükseldikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Futbolcularını tebrik eden Bulut, ''Hedefimize ulaştığımız için futbolcularımı tebrik ediyorum. Zor bir maç oldu.'' diye konuştu.

27 Şubat 2019, Çarşamba 23:44
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Erol Bulut: Futbolcularımı tebrik ediyorum

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında normal süresi ve uzatma bölümü 1-0 Göztepe’nin üstünlüğüyle tamamlanan maçta penaltı atışlarında rakibine 5-3 üstünlük kuran Evkur Yeni Malatyaspor, yarı finale yükseldi.

Evkur Yeni Malatyaspor, Malatya’daki müsabakayı 1-0 üstün tamamlamıştı. Sarı-siyahlı ekip, yarı finalde Galatasaray’ın rakibi oldu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, “Bugün 1-0'lık avantajımızı korumaya çalıştık. Göztepe, taraftarının önünde baskılı oynadı. Maçı da uzatmaya götürdüler ama istediğimiz sonucu penaltılarda da olsa alarak yarı finale yükseldik. Hedefimize ulaştığımız için futbolcularımı tebrik ediyorum. Zor bir maç oldu. 

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