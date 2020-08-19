Erol Bulut: Formayı savaşan alır
Fenerbahçe'nin Topuk Yaylası kampı, tam bir forma savaşı halinde geçecek. Göreve başlar başlamaz, "Ben değil, biz olacağız" parolası ile yola çıkan teknik direktör Erol Bulut, futbolcularına da, "Formayı savaşan alır" mesajı vermişti.
Samandıra'da güç idmanlarına ağırlık veren Bulut bu kez teknik ve taktik çalışmalar üzerinde yoğunlaşacak. Yenilerin forma savaşına büyük rekabet getirdiği ortamda, tüm futbolcularından büyük özveri bekleyen Bulut, oynanacak hazırlık maçları sonrası, Süper Lig'de yola devam edeceği futbolcuları belirleyecek. Salgına karşı her türlü önlemin alındığı Topuk’ta her gün çift idman yapılacak.