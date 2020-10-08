Erol Bulut: Formanın hakkını vereceğiz

45 yaşındaki teknik adam, “Yönetim transfer döneminde üzerine düşeni fazlasıyla yaptı. Her mevkide kaliteli isimlere sahibiz. Forma rekabeti bu sezon bize çok şey katacak. Oynamak isteyen bunu göstermek zorunda. Bundan sonra top bizde. Sıkı ve disiplinli bir şekilde çalışacağız. Sahada olduğumuz her dakika formanın hakkını vereceğiz. Şimdilik tribünde olmasalar da 12. adamın desteğini de arkamıza alarak şampiyonluğa uzanacağız. Bizim için bunun dışındaki her sonuç başarısızlıktır” dedi.