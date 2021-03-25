Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrıldığını açıkladı. Fenerbahçe ile sezon başında anlaşan Erol Bulut, geride kalan dönemde özellikle deplasmanda kulüp tarihine geçen bir performans gösterdi ama genelde başarılı olamadı ve takımdan ayrıldı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde Başakşehir'e elenen Erol Bulut, Süper Lig'de ise iki ezeli rakip Beşiktaş ve Galatasaray'ın gerisinde kaldı

İç saha / deplasman tıpkı gece ile gündüz gibi farklı

Fenerbahçe bu sezon deplasmanda sadece bir kez yenilirken 15 maçta 36 puan toplayıp 2,40 ortalama ile dış sahada kulüp tarihinin en başarılı ortalamalarından birine imza atmıştı

Üç puanlı sistemde Fenerbahçe'nin en iyi deplasman performansları

2,41 - 1995/96 sezonu 17 maç 41 puan (Erol Bulut oyuncu, Carlos Alberto Parreira teknik adam)

2,40 - 2020/21 sezonu 15 maç 36 puan* *:halen devam ediyor

2,28 - 1988/89 sezonu 18 maç 41 puan

Fenerbahçe iç sahada ise 6 kez mağlup oldu ve lig tarihinde ilk kez bir sezonda evinde 6 yenilgi görmüş oldu. Erol Bulut bu alanda da kötü bir rekora imza atarken yine 62 yıllık Süper Lig tarihinde ilk kez üst üste 3 iç saha maçında yenilgi almıştı

https://twitter.com/fanatikcomtr/status/1375110421955424263









Derbi kazanamadı!

Erol Bulut, Fenerbahçe'nin başında çıktığı 4 derbi maçını da kazanamadı. Galatasaray ile deplasmanda 0-0 berabere kalan evinde 1-0 kaybeden Fenerbahçe, Beşiktaş sahasında 4-3 kaybedip deplasmanda 1-1 berabere kaldı

Sezon başında 2 yıllık sözleşme imzalayan Erol Bulut, geride kalan dönemde 34 maçta görev aldı. Erol Bulut, 21 galibiyet 8 mağlubiyet 5 de beraberlik elde etti. Teknik direktörlük kariyerinde 238 gün ile en az görev aldığı takım olan Fenerbahçe ile iç sahada başarısız tablo sergileyen Erol Bulut’la sezon sonu beklenmeden yollar ayrıldı. Teknik direktörlük kariyerine Yeni Malatyaspor'da başlayan Erol Bulut, 576 gün görev aldı. Malatyaspor’da 27 galibiyet alan Bulut, 19 beraberlik 23 de mağlubiyet yaşadı. Sonrasında Aytemiz Alanyaspor’a geçen Bulut, 416 gün takımın başında yer aldı. Bulut, Alanyaspor’la 23 galibiyet, 12 mağlubiyet, 9 beraberlik elde etti.



