Erol Bulut: Deplasmanda iyiyiz

Erol Bulut'un maç öncesi yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Deplasmanda istediğimiz sonuçları alıyoruz. Maç kazanıyoruz ama kendi evimizde bunu yapamıyoruz. Bugünd e Konyaspor karşısında 3 puanı alıp yolumuza devam etmek istiyoruz.







