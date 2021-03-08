Erol Bulut: Deplasmanda iyiyiz
Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, Konyaspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Deplasmanda daha iyi oynadıklarını ve bugün de kazanmak istediklerini belirten Bulut, "Deplasmanda istediğimiz sonuçları alıyoruz. Maç kazanıyoruz ama kendi evimizde bunu yapamıyoruz. Bugün de Konyaspor karşısında 3 puanı alıp yolumuza devam etmek istiyoruz. " dedi.
Erol Bulut'un maç öncesi yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:
Deplasmanda istediğimiz sonuçları alıyoruz. Maç kazanıyoruz ama kendi evimizde bunu yapamıyoruz. Bugünd e Konyaspor karşısında 3 puanı alıp yolumuza devam etmek istiyoruz.