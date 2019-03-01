Süper Lig'de geride kalan 23 haftada topladığı 34 puanla 5'inci sırada yer alan Evkur Yeni Malatyaspor'da Medipol Başakşehir maçının hazırlıkları sürerken, sakatlığı bulunan Bifouma, Kamara ve Rahman takımdan ayrı çalıştı. Futbolcular hafif tempolu koşunun ardından dar alanda yakın pas çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı olarak yapılan bölümünde ise Medipol Başakşehir maçının taktik çalışması gerçekleştirildi.

"İSTEDİĞİMİZ TRANSFERLERİ ZAMANINDA GETİREMEDİK"

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale kaldıkları için mutlu olduklarını ifade eden Erol Bulut, "Sezon başında eksik kadroyla başladık. Transferler geç geldi. Lige o şekilde ama iyi başladık. İkinci yarıda aynı şekilde oldu. İstediğimiz transferleri zamanında getiremedik. Birinci ve ikinci opsiyonlarımız gerçekleşmedi. Üçüncü ve dördüncü opsiyonlarımızı gerçekleştirmeye çalıştık. Onlardan birkaç tanesini alabildik. Orada da birkaç transferimiz bize geç katıldı. Her şeye rağmen ikinci yarıda ilk maçımızı Göztepe'ye karşı kazandık ama sonrasında bir mağlubiyetimiz oldu. Ondan sonraki süreçte maalesef yaşadığımız sakatlıklar 8'e kadar çıktı. Bizi biraz geriye attı ama ne olursa olsun Göztepe'yle oynadığımız kupa maçında eksik olmamıza hatta ısınmada Murat Akça'nın tekrar sakatlanmasıyla sistemi tekrar değiştirmek zorunda kaldık. Nitekim 120 dakika boyunca sahada olan futbolcularım en iyi mücadeleyi verdiler. 'Biz final oynamak istiyoruz' dedik, inşallah bu sene gerçekleşecek. Sadece final değil, kupayı da almak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"ADIMIZI FİNALE YAZDIRMAK İSTİYORUZ"

Yarı finalde Galatasaray ile karşılaşacaklarını anımsatan Bulut, "Önümüzde zorlu bir rakip var. Orada da hem deplasman hem de evimizde oynayacağız. İstediğimiz skorları alıp, adımızı finale yazdırmak istiyoruz" diye konuştu.

"SAKATLARIN ÇOĞU DARBEDEN OLAN SAKATLIKLAR"

Takımda meydana gelen oyuncu sakatlıklarının çoğunun darbeye bağlı olarak yaşandığını söyleyen Bulut, "Çoğu sakatımız darbeden olan sakatlıklar. Birkaç arkadaşımızın da yoğun programdan dolayı. 3 günde bir maç oynuyoruz. Bir de zeminin şartlarını herkes görüyor. Zemin hava şartlarından çok sert olduğundan dolayı bu yıl 3 günde bir maç oynayıp, sert zeminde antrenman yaptığınızda adaleler etkileniyor. Buda bizim 3-4 futbolcumuzda gerçekleşti ama diğer sakatlıklar darbeden dolayı" dedi.

"SONUNA KADAR MÜCADELEMİZİ VERECEĞİZ"

Bulut, Medipol Başakşehir karşılaşmasıyla ilgili ise, "Başakşehir'in konumu, elindeki kadrosu ve kalitesi belli. Tabi biz onlarla şampiyonluk yarışında değiliz. Onların ve bizim konumlarımız farklı. Biz şuan bulunduğumuz konumdan mutluyuz, beşinci sıradayız. Üst sıralarda ne kadar kalabilirsek kalmak istiyoruz. İlk yarı bittiğinde ve bu takım 29 puanda olduğunda, 'İkinci yarı başladığında ilk 7-8 haftayı atlatalım, ondan sonra gerçek hedefimiz ortaya çıkacak' dedim, o durumdayız. Tabi ki Başakşehir karşısına çıkıp, eksik olmamıza rağmen sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz. Oradan da galip gelmeye çalışacağız. Ama maçı kaybetmemek istiyoruz, en azından 1 puan almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"DEMİRÖREN'İN AYRILMASI ÜZÜCÜ"

Erol Bulut, dün yaptığı açıklamayla Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'ndan istifa eden Yıldırım Demirören ile ilgili ise, "Tabii ki üzücü, sonuçta federasyon başkanımız ayrıldı. Hocası ayrıldı. Şenol hoca milli takımın başına geçecek. Kendisini tebrik ediyorum, hayırlı olsun. Federasyon başkanımız istifa etti ama yerine birisi gelecek. Bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Sonuçta bir sistem var ve o sistemin aynı şekilde devam edeceğine inanıyorum" diye konuştu.

"ERKAN KAŞ VE DONALD TAKIMLA ÇALIŞTI KATILDI"

Sakat oyuncular hakkında da bilgi veren Bulut, "Erkan Kaş, Donald antrenmana katıldı. Murat Akça da antrenmanda yer aldı. Kamara'nın durumuyla ilgili bende sağlık heyetinden bir rapor bekliyorum" dedi.