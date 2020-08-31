Erol Bulut: Daha iyi olmamız lazım!

Erol Bulut'un maç sonu açıklamaları şu şekilde:

4-0 kazandık, güzel ama ufak eksiklikleri göz ardı etmememiz lazım, daha da iyi olmamız lazım. Başlangıcı iyi yaptık.

Thiam bugün iyi oynadı, kanatta oynadı. Kanatta keyifli hissettiğini bize gösterdi. Diğer futbolcularımıza da bakarsak, herkes elinden geleni yaptı.

Alanyaspor maçında da 10-12 pozisyona girmiştik. O gün değerşendiremediklerimizi bu maçta attık. Umarım devamı gelir.











