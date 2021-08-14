Erol Bulut: Daha iyi bir Gaziantep seyrettirmek istiyoruz

Gelecek hafta 3 yeni transferin takıma dahil olacağını söyleyen Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, "Bugün ilk maçında daha iyi başlamak istedik. Kaybettiğimiz bir maç oldu. İlk yarı biraz daha rakibin kontrolünde geçti. İyi pas yapan bir takım. İlk golü kendi kalemize attık. Sonrasında dikkatsizlik ve konsantrasyon eksikliğiyle gol yedik. 2-2'yi yakalayamadık, direkten dönen topumuz var. Sonrasında 10 kişi kaldık. İkinci yarıda yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik. Sonlara doğru kontradan yediğimiz bir gol oldu. Genel anlamda daha iyi bir Gaziantep seyrettirmek istiyoruz. Önümüzdeki hafta anlaştığımız 3 futbolcu aramıza katılacak. Fiziksel olarak oyuncularımız hazır olduklarını gösterdiler. Üzerinde çalışacağız ve inşallah daha iyi bir Gaziantep izlettireceğiz" ifadelerini kullandı.

"BENCE KART BİRAZ AĞIR"

Sagal'ın ilk yarının son anlarında gördüğü kırmızı kartın planlarını bozduğunu belirten Bulut, şöyle konuştu:

"Kırmızı kart planları etkiliyor. Sonuçta kırmızı kart görmeyeceğinizi düşünüyorsunuz. Bence kart biraz ağır. Sagal'ın topa hamlesi var ama sonrasında ayağına değmiş olabilir. Dünkü Beşiktaş -Çaykur Rizespor maçında bir pozisyon oldu ama kart çıkmadı. Sarı karta bakmak lazımdı bugün. Topa bir müdahale var. Ondan önce bir pozisyon oldu. Top kornere çıktı mı, çıkmadı mı incelemek gerekiyor. Sonuçta 10 kişi kaldık. İkinci yarıda performanstan dolayı mutluyum."

"ORTA SAHA VE HÜCUMA TAKVİYELERİMİZ OLACAK"

Orta saha ve hücuma takviyeler yapacaklarını söyleyen Bulut, sözlerini şöyle noktaladı:

"Gaziantep birinci bölgede defans yapan ve kontratakla çıkan bir ekip halinde görünüyordu. Biz bunu değiştirmeye çalışıyoruz. Bunu bugünden yarına değiştiremiyorsunuz, zaman gerekiyor. Bu sene yaptığımız ve yapacağımız transferlerle takımı üst seviyeye çıkarmak istiyoruz. Ben daha önce söyledim, takımı geçen seneden daha iyi bir noktaya çıkarmak istiyoruz. Bu da 8. sıranın üzeri demek. Bu sezon bunu başarmak istiyoruz."

DHA