Erol Bulut: Çok daha iyi olacağız!

Erol Bulut'un maç sonu açıklamaları şu şekilde:

"Bu maçı çevirmek çok zordu"

Maçtan önce zor bir deplasman olacağını söylemiştim. Rize çok iyi bir takım kurmuş. Bugün galibiyetle başlamak çok önemliydi. İlk yarıda bazı pozisyonları ve penaltıyı değerlendiremedik. Penaltı kaçtıktan sonra oyunumuz iyiye gitmedi. Golü atamadık ve yedik. Daha sonra 2 kat daha enerji verdik ve golleri attık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Penaltı atamadınız, pozisyonlar buldunuz, onları da atamadınız, gol yediniz... Böyle bir maçı geri çevirmek çok zordur. Biz bunu başardık bugün...

"Çok daha iyi olacağız"

Oynadıkça takım oldukça daha iyi olacağız. İlk yarıda aslında bizim öne geçmemiz gerekirdi. Önümüzdeki haftalarda bu mücadeleyi sürdürmemiz gerekiyor. Bu sene lig çok zor geçecek gibi gözüküyor.

"Sosa, Valencia, Lemos hazır değil"

Sosa sadece 2 gün idman yaptı. Çok değerli çok kaliteli bir oyuncu. 45 dakika oynama şansı yoktu. Bizi çok rahatlattı. Valencia'nın formu iyiye gidiyor, o da 45 dakika oynayamazdı. Lemos henüz hazır değil. Onu da hazırlayacağız.







