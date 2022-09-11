Erol Bulut: Çabuk unutmamız lazım

Spor Toto Süper Lig ’in 6’ncı haftasında Gaziantep FK, HangiKredi Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

"HAK ETMEDİĞİMİZ BİR 3 PUAN ALMIŞ OLACAKTIK"

Maçtan bir puanla ayrıldıklarını fakat üzgün olduklarını söyleyen Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, “Bugün maalesef televizyon ekran başında bizi izleyenlere statta olan taraftarlarımıza gerçekten eziyet çektirdik oynadığımız futbolla. O yüzden ilk başta onlardan özür dilemek istiyorum. Çünkü sahada yapmak istediklerimizin hiçbirisini uygulayamadık. Zaten maç 1-0 bitmiş olsaydı hak etmediğimiz bir 3 puan almış olacaktık. O yüzden rakibin de attığı penaltıyla puanları paylaştık. Bizim adımıza iyi bir puan oldu. Dediğim gibi maçla ilgili söylenecek çok fazla bir şey yok. Bazen böyle maçlar oluyor. Bu da onlardan biriydi, çabuk unutmamız lazım. Çünkü önümüzdeki hafta zor bir deplasman maçımız var. Trabzon'a gideceğiz. O yüzden çabuk toparlamamız lazım. Dediğim gibi iyi oynamadığımız bir maç ama 1 puan aldık. Onunla sevinmemiz lazım” dedi.

DHA



