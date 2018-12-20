Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor’un teknik direktörü Erol Bulut, hedefleri arasında Almanya 1. Futbol Ligi’nde (Bundesliga) takım çalıştırmak olduğunu söyledi.

Bulut, Kicker dergisine verdiği röportajda, futbol kariyerinde birlikte çalışma fırsatı yakaladığı her teknik direktörden bir şeyler öğrendiğini dile getirdi.

FIFA Dünya Kupası’nda şampiyonluk yaşayan Brezilyalı teknik direktör Carlos Alberto Parreira ile Fenerbahçe’de çalıştığını hatırlatan Erol Bulut, Alman teknik direktörlerden Jupp Heynckes’ten kendine inanmayı, Felix Magath’tan ağır kondisyon çalışmasını ve Joachim Löw’den de oyuncularla teknik ekip arasında uyum sağlanmasını öğrendiğini anlattı.

"Bundesliga’da teknik direktör olarak çalışmak hedeflerimden biri." diyen Bulut, Almanya’da doğduğu ve yetiştiği için bu hayalin kendisini heyecanlandırdığını vurguladı.

Süper Lig’de ikinci sırada yer alan Evkur Yeni Malatyaspor’un performansını değerlendiren Bulut, "Sezon başındaki kampı, sakatlıklar ve henüz yapılmayan transferlerden dolayı 13 oyuncuyla tamamladığımızı düşününce, o dönemdeki hedeflerimiz mütevazıydı. Geçen sezonu bitirdiğimiz gibi ilk 10 içinde olmak istiyorduk. Hedeflerimizin üzerine çıktık." diye konuştu.

Bulut, ara transfer döneminde bir veya iki oyuncu almaları durumunda, ligi ilk altı arasında tamamlayabileceklerine inandığını sözlerine ekledi.

AA