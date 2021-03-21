Erol Bulut, bu sezon Beşiktaş ve Galatasaray derbilerini kazanamadı
Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş ile karşılaştığı derbi maçından 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Böylece sarı lacivertliler Erol Bulut yönetiminde, bu sezon derbilerde galibiyet yüzü görememiş oldu. Beşiktaş ile Kadıköy'deki ilk maçta 4-3 yenilen Fenerbahçe, Galatasaray ile deplasmanda 0-0 berabere kalıp evinde rakibine 1-0 mağlup oldu.
Şampiyonluk umutlarıyla Süper Lig'e başlayan Fenerbahçe , Erol Bulut yönetiminde bu sezon derbilerde kayıpları oynadı.
Ligin 31. haftasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, sezon ilk maçında rakibine 4-3'lük skorla boyun eğmişti. Sarı Lacivertliler, Galatasaray 'a karşı ise deplasmanda 0-0 berabere kalıp evinde 1-0 mağlup olmuştu.
Sadece 2 puan topladı
Böylece Erol Bulut yönetiminde Fenerbahçe şampiyonluk yarışı verdiği ezeli rakipleriyle bu sezon çıktığı 4 derbide 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile sadece 2 puan toplayabildi.