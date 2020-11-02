Erol Bulut: Bu şansı iyi kullanacağız

Fenerbahçe’de tüm hesaplar liderlik üzerine yapılıyor. Lider Alanyaspor’un Göztepe maçının ertelenmesiyle birlikte Erol Bulut, öğrencilerine zirve ihtimalini aşılamaya başladı.

Başarılı teknik adam, dünkü son antrenmanda takımına konuşma yaptı. Antalyaspor’un yaşadığı sıkıntılara dikkat çeken Erol Bulut, “Bu durum sizi yanıltmasın. Onların da tek amacı bizi yenerek kötü gidişe dur demek ve yeni bir sayfa açmak. Eksikleri var ama oynayacak oyuncuları da çok kaliteli ve bize sorun çıkarabilecek kapasitede. Bu nedenle sakın rakibi hafife almayın” diye konuştu.

‘Disiplinden kopmayın’

45 yaşındaki çalıştırıcı, geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi oyun disiplininden kopmamalarının çok önemli olduğunun altını çizdi. Erol Bulut, son olarak zirve fırsatını hatırlatarak, “Antalya’dan alacağımız 3 puan bizi maç fazlasıyla da olsa liderliğe taşıyacak. Konya maçı öncesi ciddi moral olacak. Bu şansı iyi kullanalım” ifadelerini kullandı.

Yusuf Dursun