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Erol Bulut: Bol golle affettirelim

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, dün antrenman öncesi oyuncularla toplantı yaptı. Kadıköy’de bir türlü istedikleri sonuçları alamadıklarını hatırlatan Bulut, "Gençlerbirliği karşısında bol gollü bir galibiyet alarak kendimizi affettirelim” ifadelerini kullandı

11 Mart 2021, Perşembe 22:43 Son Güncelleme:
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Erol Bulut: Bol golle affettirelim

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, dün antrenman öncesi oyuncularla toplantı yaptı. Kadıköy’de bir türlü istedikleri sonuçları alamadıklarını hatırlatan Bulut, “Buna son vermenin, yeni bir başlangıç yapmanın zamanı geldi. Konya’da ne kadar iyi bir takım olduğumuzu gösterdik. Şimdi sahamızda Gençlerbirliği karşısında yine güzel futbol oynayıp, bol gollü bir galibiyet alarak kendimizi affettirelim” dedi.

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