Fenerbahçe’nin başarılı teknik patronu, takımın son durumuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Erol Bulut, hünez istedikleri seviyede olmadıklarını söyleyerek, “Kapasitemizin yüzde 60’ına ulaştığımızı söyleyebilirim. Milli aradan sonra oynayacağımız Göztepe, Trabzonspor ve Antalyaspor maçları bizim için büyük bir sınav olacak. Bu karşılaşmalarda iki hedefimiz olacak. İlki tabi ki bu süreci kayıpsız bir şekilde, 9 puan toplayarak geçmek. İkinci ise bunu yaparken seviyemizi de yükseltmek” ifadelerini kullandı.

‘Bu dönem önemli’

Bulut, kasım ayında yeniden Milli araya gireceklerini hatırlatarak, bu dönemin kendileri açısından önemli olduğunu söyledi. Başarılı çalıştırıcı, “O süreye kadar kayıpsız gidersek işimiz kolaylaşacak. Çünkü kasım ayındaki Milli arada kapasitemizin yüzde 100’üne ulaşacağıma inanıyorum. Eğer bunu başarırsak, bu sezon tüm camianın sabırsızlıkla ve özlemle beklediği şampiyonluk hedefini tuttururuz” dedi.

‘Milli dönüşler zor oluyor’

45 yaşındaki çalıştırıcı, lige verilen Milli araların takımları etkilediğine değinerek, “Milli maçlar sonrasında oynanan müsabakalar, takımlar adına çok zor geçer. 13 oyuncumuz Milli görev için ülkelerine gitti. Aramıza sağlıklı katılmaları en büyük arzumuz. Bunun yanı sıra Milli maçlardan dönüşlerde takıma adapte olmaları da güçleşiyor” diye konuştu.

‘İşler giderek rayına oturuyor’

Genç teknik adam, eksik kadroyla da olsa geride kalan haftada çok iyi çalıştıklarını dile getirdi. Erol Bulut, “Hem idmanlardaki görüntü hem de İstanbulspor ile oynadığımız hazırlık maçında sergilediğimiz performans ilerisi için umut vericiydi. İşlerin giderek rayına oturduğunu bize gösterdi. Oyuncular, beklentilerin farkında. Ben de olana güveniyorum” diye konuştu.

‘Avantajımız geniş kadromuz’

Erol Bulut’a göre en büyük avantajlarının ellerinde geniş, alternatifi bol bir kadro olması. Başarılı hoca, “Elimizdeki oyuncular, bu yükün altından kalkabilecek seviyede ve tecrübede. Bu sayede Milli maç dönüşünü sıkıntısız bir şekilde yapacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

Yusuf Dursun







