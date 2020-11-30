Erol Bulut: Bireysel hatalarla kaybettik

Fenerbahçe’nin Beşiktaş karşısındaki etkisiz futbolu ve 40 dakika 10 kişi oynayan rakibine 4-3 kaybetmesi eleştiri oklarının Erol Bulut’a çevrilmesine neden oldu. Bulut’un hem sahaya sürdüğü 11 hem de oyuna müdahaleleri tartışma konusu oldu. 45 yaşındaki çalıştırıcı ise karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada kendisini savundu. Bulut, “Maçın başında önemli 1-2 pozisyonu değerlendiremedik. Kalemize gelen ilk şutun gol olması moralleri biraz bozdu. 2. golden sonra oyun disiplininden koptuk” diye konuştu.

Oyunculara mesaj!

Genç teknik adam, “İkinci yarıda beraberliği yakalama şansımız varken bireysel hatalardan yediğimiz 3. ve 4. goller oldu. Yakalama pozisyonunda olduğumuzda yaptığımız bireysel hatalardan maalesef bu maçı kaybetmiş olduk. Üst seviyede olmak istiyorsanız, şampiyonluğa oynamak istiyorsanız hataların minimuma düşmesi gerekiyor” sözleriyle oyuncularına mesaj gönderdi. Erol Bulut son olarak, “Mağlubiyeti hakeme bağlamıyorum. Elimde 22 kaliteli oyuncu var. Yenilgi, kardığım kadro yüzünden de gelmedi” ifadelerini kullandı.