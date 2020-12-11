Erol Bulut gazetecilerle sohbet etti.

‘Futbol değişiyor’

“Allah’tan başka kimseden korkumuz yok. Kaliteli, büyük takımda oynamış futbolcularımız olabilir ama futbol sürekli değişiyor. 10 sene önce farklı çalışmalar yapmış olabilirler ama ben hiçbir zaman bu futbolcunun ismi var ve oynaması gerekiyor demedim. Sahada en iyi performansı verecek, Fenerbahçe’ye 3 puanı getirecek kimse o oynayacak.”

‘Yüzde 100’e az kaldı’

“Biz en yukarı çıksak da çizgimizi bozmadık ve aynı çizgide devam ettik. Takımımız henüz yüzde 100’e gelmedi ama oraya doğru yaklaşıyoruz. Pandemi dolayısıyla 2-3 oyuncu aramızdan ayrılabiliyor, hastalıklar, sakatlıklar oluyor. Sezon başından beri stoperde farklı tandemleri kullanmak zorunda kaldık. Bazı maçlarda istediğimiz gibi olmadı. 2 bekimiz birden sakatlandı, Gökhan sakat sakat oynadı. Orada sıkıntı yaşadık. Bazı arkadaşlarımızın performansında dalgalanmalar oldu. Bu da takımın ahengini bozabiliyor. Biraz daha zaman lazım.”

'Cisse geç geldi'

“Şu anda 23 puandayız. Sezon başında 11 maçta 23 puana kimse hayır demezdi. Benim düşüncem, takım henüz yeni. Takım bu kadar yeni olmasa 3-4 puan daha fazla alabilirdik. Yine de kötü bir durumda değiliz, iyi bir durumda olduğumuzu düşünüyorum. Samatta ve Ademi sakatlandı, Cisse geç geldi. Bunların tamamını hesapladığınız zaman şu an iyi bir yerdeyiz.”

‘Sahada cevap vereceğiz’

“Fenerbahçeli oyuncular üzerinde baskı oluşturulmaya çalışılıyor. ‘Müthiş takım kurmuşlar, 20 puan fark olur’ gibi söylemler var. Bunu kasten yapıyorlar. Biz bu söylemlerin dikkate alınmaması gerektiğini ilk günden itibaren söylüyoruz ve cevabımızı sahada vermeye devam edeceğiz. Bu kurgularla Futbolcularımı baskı altına sokturmam.”

‘Benim 3-4 planım var’

“Fenerbahçe’nin sistemi yok diyorlar. Bunu söyleyenler futbolu ne kadar biliyor diye sormak lazım. Biz gözümüzü kapatıp, 11 seçiyoruz! ‘Çıkın istediğiniz gibi oynayın’ diyoruz! Bu takım o yüzden 22 gol attı... Biz hiçbir şey çalışmıyoruz! Avrupa’daki maçları o arkadaşlarımız bir izlesinler, oradaki planı bize anlatsınlar. Bana orada da plan yok diyecekler. Hangi açıdan baktığın önemli. Benim her zaman planım vardır. Hatta tek değil, 3-4 planım vardır. Trabzon maçında 1-0’dan geri döndük ve 3-1 kazandık. Planı olmayan teknik adam o maçı nasıl çevirecek? 20 sene top oynadım birisi bana anlatsın.”

‘Burada Almanya’nın yarısı’

“Hem kısa hem de uzun pasla oynamalıyız. Zaman zaman defansın arkasına top atmak da iyidir. Mesela bizim ülkemizde toplam koşu mesafesi çok konuşuluyor ama bu önemli değil. Önemli olan sprint ve yüksek şiddetli koşuyu kaç tane yaptığın. Almanya’da maç başı 220 sprint yapılıyor. Ülkemizde ise bunun yarısı. Bizim futbol tempomuz eksik. Oyun içinde her şeyin bir arada olması gerekiyor.”

‘İstediğim gibi oynamıyoruz’

“Ben genelde önde baskılı oyunu severim, bunu oynatırım. Şu anda istediğimiz gibi olmuyor çünkü çok fazla yeni futbolcu var. Bu bizim eksiğimiz ama onun üzerine her gün çalışıyoruz. Geriden oyun kurmak, kanatları ve merkezi kullanarak pozisyona girmek amacındayız. Çalıştığımız organizasyonlardan bulduğumuz çok fazla pozisyon var. Bunların videolarını çıkarabilirim.”

‘Algı oluşturuluyor’

“Sadece duran toptan gol atabildiğimiz algısı oluşturuluyor. Benim tüm takımlarımda bunlar çalışılır. Bu takıma kimse o şekilde zarar veremeyecek. Her hocanın bir felsefesi var. Ülkemize kimler geldi, hiçbir şey yapamadan gitti. Manchester City ile şampiyon olan hoca (Roberto Mancini) Galatasaray’dan gönderilmedi mi? Aragones bile burada başarılı olamadı.”

‘Beşiktaş’ın vurduğu gol oldu’

“Derbide Cisse’nin oyundan çıkmasını şöyle anlatayım. Duran toptan gol attı ama ayağına gelen topları rakibe kaptırdı. Benim oyun felsefeme orada uymadı, bizim topu önde tutmamız gerekiyordu. Cisse o maçta istediğimizi yapamadı. Lemos önceki maçlarda oldukça iyiydi. O maçta da hava topları ve oyun kurması açısından önemliydi ama orada bireysel hatayı çok yaptık. İkinci bölgedeki bireysel hatalarımız oyunumuzu kırdı. Caner’in ortasında Mert Hakan’ın ayak uzattığı top gol olsa o maçı kazanmıştık ama sonuçta önemli olan sonuçlandırmak. Beşiktaş maçında rakibimizin her vurduğu gol oldu. Bizim vurduklarımız da gol olsa maç 6-4 biterdi.”

Yusuf Dursun