Erol Bulut Beşiktaş maçında kadroyu değiştiriyor

Beraberlik bile Sarı-Lacivertliler’in zirve yarışına havlu atması anlamına gelebilir. Erol Bulut, bu hayati maçın hazırlıklarını titiz bir şekilde yapıyor. 46 yaşındaki çalıştırıcı, derbinin kadrosunda önemli değişikliklere gitmeye hazırlanıyor. Gençlerbirliği maçına oranla birçok bölgede taşlar yerinden oynayabilir. Beklerde Nazım Sangare ile Caner Erkin’in görev yapması bekleniyor. Orta sahada ise Gustavo’nun yanında, İrfan Can Kahveci’nin ilk kez 11’de görev yapacağı kaydedildi.

Forvet belirsiz

Gençlerbirliği karşısında cezası nedeniyle oynayamayan Enner Valencia, pazar günü formasına kavuşuyor. Valencia’nın dönüşüyle birlikte sol kanada geçmesi, böylece Pelkas’ın da en etkili olduğu bölgede, forvet arkasında görev yapması bekleniyor. Erol Bulut, forvet konusunda ise kararsız. Bulut, formsuz iki oyuncusu, Thiam ve Samatta arasında kararını verecek. Yusuf Dursun