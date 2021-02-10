Erol Bulut: Başakşehir şanslıydı

Başakşehir'e Kadıköy'de ilk uzatma devresinde yediği golle 2-1 yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'na çeyrek finalde veda eden Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut sergiledikleri mücadelenin karşılığını alamadıklarını söyledi. Bulut, "Maç bizim kontrolümüzde başladı. Rakip savunmadaydı. 20 dakika boyunca maçın kontrolü bizdeydi ama sonuç alamadık. Hatta 120 dakika boyunca savunma yaptılar. Basit hatadan gol yedik. Kırmızı kart da olunca 70 dakika eksik oynadık. Elimizden geleni yaptık, 1-1'i de yakaladık. 96'da Guldbrandsen orta yapmak istedi ama gol oldu. Biraz da şanslılardı" dedi.

'Altay'ı dinlendirdik'

Kupadan elenmek istemediklerini ancak sonucun istedikleri gibi olmadığını belirten Erol Bulut, "Artık bu maçı unutup, Karagümrük maçına hazırlanmamız lazım" diye konuştu. Genç teknik adam 2. Lig ekibi Karacabey karşısında kalede Altay'ı oynatıp çeyrek finalde neden Harun'a şans verdiği yolundaki soruya, "Oyuncularımızla bireysel görüşmeler yapıyoruz. Karacabey maçından bu yana Altay'ın kaç maç oynadığına bakarsak yorgundu. O yüzden Harun´u değerlendirdik. Altay bugün yorgunluğundan dolayı oynamadı" karşılığını verdi.