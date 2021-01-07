Erol Bulut: Alanyaspor en zor maçımız

Erol Bulut için bu akşamki maçın ayrı bir önemi var. Bulut, eski takımına karşı sahaya çıkacak. Fenerbahçe açısından karşılaşmanın önemi ise zirve yolundaki iddiasını göstermek. Bulut, dünkü idmanın ardından öğrencileriyle bir toplantı yaptı. Alanyaspor’un ligin en tehlikeli takımlarından biri olduğunu söyleyen 45 yaşındaki çalıştırıcı, “Özellikle hücum güçlerini hafife alamayız. Sadece forvetteki oyuncuları değil, orta sahadaki isimler de ofansa ciddi katkı sağlıyor. Maç içinde bunun bilinciyle hareket etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

‘Kadıköy kalemiz olacak’

Erol Bulut, şampiyonluk konusunda ne kadar iddialı olduklarını, bu maçı kazanarak göstermeleri gerektiğini söyledi. Bulut, “Son 2 karşılaşmadan aldığımız 6 puan çok önemliydi. Ancak sezonun şu ana kadarki en zor maçına Alanya karşısında çıkacağız. Özellikle iç sahada kayıp yapma lüksümüz artık kalmadı. Bu maçı kazanıp, Kadıköy’ün yeniden bizim için bir kale haline geldiğini rakiplere göstereceğiz” diye konuştu.

Yusuf Dursun



