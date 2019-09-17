Spor Toto Süper Lig’de dün akşam ağırladıkları Fenerbahçe’yi 3-1’lik skorla deviren Aytemiz Alanyaspor’un hocası Erol Bulut, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına karşılaşmayı yorumladı. 4 maçta 4 galibiyet yaşayarak takımını Süper Lig’in zirvesine çıkaran formda teknik adam, “En kötü ihtimalde 1 puan alarak liderliği korumak istiyorduk. İyi başladık ama yediğimiz golden sonra attığımız gol bizi canlandırdı. 4’ü de atabilirdik, kaçırdığımız pozisyon da var. Kazandığımız için mutluyuz, olduğumuz pozisyonu koruduk” ifadelerini kullandı.

‘Analizleri iyi yansıttık’

Karşılaşma öncesinde hafta boyunca yaptıkları analizlerde rakiplerini iyi analiz ettiklerini belirten Erol Bulut, her şeyin istedikleri gibi gittiğini ve farklı galibiyetin böyle geldiğini söyledi. Bulut, sözlerinin devamında, “Fenerbahçe’nin dikine ve savunma arkasına atılan toplarda sıkıntıları olduğunu görürsünüz. Baskıda da hata yapıyorlar. İlk yarıda da bunları denedik. Yaptığımız analizleri futbolcular sahaya iyi yansıttı. 3-1 kazandık ve mutluyuz” sözlerini sarf etti.