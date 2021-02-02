Erol Bulut: 3 puanı alıp yolumuza devam etmek istiyoruz
Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, Hatayspor karşılaşması öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Bulut, yayıncı kuruluş ile Fenerbahçe arasındaki gerginliğe dikkat çekerken, maç hakkında ise "Hatayspor kendi sahasında iyi oynuyor, umarım biz 3 puanı alırız ve yolumuza devam ederiz." yorumunu yaptı.
Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut'un Hatayspor maçı öncesi yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar şu şekilde:
"Son haftalarda biliyorsunuz yayıncı kuruluş ile Fenerbahçe arasındaki gerginlik var, bizim bu tutumumuz hala devam etmekte, inşallah önümüzdeki maçlarda bu iki tarafın da memnun olacağı şekilde çözüme kavuşur. Hatayspor kendi sahasında iyi oynuyor, umarım biz 3 puanı alırız ve yolumuza devam ederiz."