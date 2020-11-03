Erol Bulut: 3 puan için her şeyi denedik

Mücadele boyunca yerinde duramayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Diego Perotti’nin penaltı golüyle büyük sevinç yaşadı. 90 dakikanın bitiş düdüğüyle birlikte 45 yaşındaki teknik adam rahat bir nefes aldı. Bulut, maçın ardından yaptığı açıklamada ise kaçan fırsatlar nedeniyle yakındı.

‘Baskılı oynadık’

Başarılı çalıştırıcı, “Rakibimiz 10 kişi kalmasına rağmen maçı zora soktuk. Bu tamamen bizden kaynaklandı. 11 net pozisyonumuz var. Baskılı oynamaya çalıştık. İkinci yarıda daha iyi oynadık. Rakip eksik kalmasına rağmen golü buldu” ifadelerini kullandı. Erol Bulut, maçın sonuna kadar gol bulmaya çalıştıklarını söyledi.

‘Beceriksizlik de var!’

45 yaşındaki teknik adam, “Yaptığımız ortalara, kaleye attığımız şutlara baktığımızda her şeyi denediğimizi görüyoruz. Hak ettiğimiz 3 puanı aldık. Yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu. Bulut, ilk dakikadan son düdüğe kadar baskılı oynadıklarını belirterek, “4 top direkten döndü. Biraz konsantrasyon eksikliği, biraz da son vuruşlardaki kalitesizlik ve beceriksizlikten kaynaklandı. Ancak o pozisyonlara girmek de önemli” yorumunu yaptı.

Serdar Aziz sürprizi

Öte yandan Fenerbahçe’nin Antalyaspor maçının kadrosu açıklandığında Serdar Aziz sürprizi yaşandı. Erol Bulut, dünkü maçta Lemos’u keserek Serdar’ı 11’de görevlendirdi. 45 yaşındaki teknik adam karşılaşma öncesi verdiği röportajda bu seçimi için, “Serdar Aziz antrenmanlarda çok iyiydi. Bu nedenle onu tercih ettim” açıklamasını yaptı. Bulut’un bu tercihinde, Antalyaspor’un duran toplarda zaaf yaşamasının ve Serdar’ın hava toplarında daha iyi olmasının da etkisi olduğu kaydedildi.