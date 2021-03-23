Erol Bulut 15 derbide 1 galibiyet elde etti

Fenerbahçe, son yıllarda Beşiktaş ve Galatasaray ile oynadığı derbilerde rakiplerine büyük üstünlük kurmuştu. Sarı-Lacivertliler, en kötü olduğu dönemde bile özellikle Kadıköy’de ezeli rakiplerine adeta göz açtırmıyordu. Ancak derbilerdeki bu üstünlük de sona erdi. Kanarya, ligde çıktığı son 15 derbide sadece bir kez kazanabildi, 22 Aralık 2019’da Beşiktaş’ı 3-1 mağlup etti. Fenerbahçe, bu sezon ise Galatasaray ve Beşiktaş’a Kadıköy’de kaybederken, deplasmanda berabere kaldı. Erol Bulut, ligde derbi kazanamayan ilk yerli teknik adam olarak tarihe geçti.

Toplamda 5 kez yaşadı

Sarı-Lacivertliler, aynı teknik adamla benzer bir tabloyu sadece 4 kez yaşadı. 1984-85’te Veselinovic yönetiminde 4 derbi beraberliği alındı. 1985-86’da Kalman Meszöly, 1 yenilgi ve 3 beraberlik; 1987-88’de ise Pal Csernai 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşamıştı. Fenerbahçe’de sezonu ligdeki 4 derbiyi de kazanamadan bitiren son teknik adam ise 1998-99’da Joachim Löw olmuştu.



