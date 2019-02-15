Erol Bulut: 10 kişi ile kazanmak zor

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Erol Bulut maç sonu açıklamalarda bulundu.

15 Şubat 2019, Cuma 23:17
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Erol Bulut: 10 kişi ile kazanmak zor

Erol Bulut karşılaşmayı şu sözlerle değerlendirdi: "Aslında maça baktığımızda iyi giremedik gibi oyuna. 5-10 dakika sonra toparlayıp istediğimiz atakları gerçekleştirmeye başladığımızda maalesef yediğimiz bir kırmızı kart oldu. Adem kendisinin de istemediği bir yaptı rakibin calf'ına basarak. 10 kişi kalınca kazanmak zor oluyor. Ömer'le 65'te 1-1'i yakaladık, sonra maalesef yine basit bir gol yedik. 2-2'yi yakalamaya çalıştık, oyuncular ellerinden geleni yaptı ve kaybetmiş olduk."

Risk almamız gerekiyordu

"Bizim risk almamız gerekiyordu 2-2 için. Rakip de 2-3 gol pozisyonu daha buldu, Ertaç da onları iyi engelledi. İyi bir maç oldu ama bizim adımıza üç puanla ayrılmak istiyorduk. Beşiktaş'a karşı 10 kişi kalmak kolay değil."

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