Erol Bilecik: Bunlar Türk futboluna ihanet

Fenerbahçe 'nin Sivasspor ile 1-1 berabere kaldığı 4.hafta mücadelesinin ardından sarı-lacivertlilerin başkan vekili Erol Bilecik basın mensuplarına konuştu. Erol Bilecik, "İlk 30 dakika muazzam bir enerjiyle oynayan takımımız vardı. Bu kimya bizi, sene sonunda çok daha güzel yerlere götürecek." ifadelerini kullandı.

Sivasspor takımının futbolcularının çok zaman geçirmelerinden dolayı eleştiren Bilecik, "Türk hakeminin, bu tür futbol anlayışına ters düşen hareketlere prim vermemesi gerekirdi. Takımımız ne zaman hareketlense, yerde yatmaya çalışan Sivaslı oyuncu gördük. Bunlar Türk futbolunun kimyasına aykırı, Türk futboluna ihanet." şeklinde konuştu.