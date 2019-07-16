Kayserispor'un yıldız futbolcusu Deniz Türüç için 3 Büyükler transfer yarışına girdi. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin hangisinin bu yarışta ön plana çıkacağı bir hayli merak ediliyordu.

Kayserispor'un Başkanı Erol Bedir, konuyla ilgili A Spor'a önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Erol Bedir'in açıklamaları:

"Galatasaray ve Fenerbahçe, Deniz Türüç için istekli. Hem hocaları, hem başkanları transfer olsun istiyor. Deniz'in kendisiyle de görüştüler. Deniz, 'bana değer veren, ilk tercih olacağım yere gitmek istiyorum' diyor."

"Aradaki bonservis farklarına çok fazla bakmadan, Deniz'in düşüncesi benim için daha önemli. Deniz hangi kulübe gitmek isterse, oraya veririz."



