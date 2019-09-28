Erol Bedir: Yeni Denizler çıkaracağız

Yaz transfer döneminde Deniz Türüç’ü, Fenerbahçe’ye satan Kayserispor’da başkan Erol Bedir, altyapıdan daha fazla genç oyuncu çıkarabilmek için yoğun bir çaba sarf ettiklerini söyledi.

Bedir, “İnşallah başka Denizler çıkaracağız, başka oyuncular bulacağız. Türk futboluna sunacağız diye düşünüyorum” derken sözlerine şöyle devam etti: “Deniz’in, bize de çok faydası oldu fakat son senesiydi. Özellikle Türkiye’nin ekonomik durumundan dolayı daha fazla kalmasına hem kendisinin hem kulübün tahammülü yoktu ve transferi gerçekleşti. Kulübümüz tarihi boyunca yetenekli sporcuları Türk futbolunun hizmetine sundu.”

‘Hocamız da şans veriyor’

“Biz de yönetime geldiğimiz günden beri bu misyonu devam ettirmek için gayret ediyoruz. Sezon başında Yasir Subaşı, Aksel Aktaş ve Ömer Uzun gibi genç yetenekleri kadromuza kattık. Altyapımızdan yetiştirdiğimiz 17 yaşındaki Nurettin Korkmaz ve 15 yaşındaki Emre Demir kadroya giriyor, hatta bazı maçlarda hocamız şans veriyor. Bu oyunculardan beklentimiz büyük.”