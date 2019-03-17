Erol Bedir isyan etti!

Spor Toto Süper Lig 26'ncı hafta karşılaşmasında İstikbal Mobilya Kayserispor, sahasında konuk ettiği lider Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Başakşehir'e 1 puanı getiren gol 90+7'de penaltıdan gelirken Kayserispor Başkanı Erol Bedir'den maç sonu penaltı tepkisi geldi.

Pozisyonun penaltı olmadığını ima eden Bedir, ''Son saniyede gelen penaltı ile ilgili ben güvendiğim, inandığım insanlarla konuştum var mı diye, birileri belli değil, görülmedi, çekimi iyi değil dediler. Ama sonuçta bir maçtı. Sakatsız sıkıntısız bir maç oynadık. Geçmiş olsun 1 puan yazdık hanemize.'' ifadelerini kullandı.

Hatayı kendilerinde aramaları gerektiğini belirten Bedir, ''Hatayı başkasında değil kendimizde aramamız lazım. Bulduğumuz pozisyonları değerlendirsek bugün bunları konuşmayacaktık. Başakşehir de bugün pozisyonlar kaçırdı. İyi oynadılar, keyifli bir maç oldu.'' diyerek sözlerini noktaladı.

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