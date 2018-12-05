Erol Bedir: Hikmet Karaman bizim için şans

Kayserispor’da Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam’ın görevden ayrılmasının ardından bu göreve Hikmet Karaman getirildi. Altay ile oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası maçı için kafileyle birlikte İzmir’e gelen Başkan Erol Bedir, Karaman’ın bu gece şehre geleceğini açıkladı.

Bedir, "Sezon başında iyi bir kadro kurduk ve bu kadroyu şampiyon hoca Ertuğrul Sağlam’a emanet ettik. Sonrasında çok fazla sakatlık problemi yaşadık. Alanyaspor maçından sonra hocamız ayrılmak istemişti. Biz de milli arada sakatların düzeleceğini ve görevde kalmasını rica ettik. Hocamız da bizi kırmadı ve Trabzonspor maçına çıktık. 82. dakikaya kadar başa baş oynamamıza rağmen maçı kaybedince hocamızla yollarımızı ayırdık. Sonrasında hemen arayışlara başladık. Kayserispor büyük bir camia ve 7-8 adayımız vardı. İki başkan yardımcımız İstanbul’da dün akşamdan bu yana Hikmet Karaman ile görüştü. Ben de telefonla görüşmelere dahil oldum. Hikmet Hoca bu gece Kayseri’ye gelip yarın antrenmanda takımın başında olacak" ifadelerini kullandı.

"Hikmet Karaman takımı tanıyor"

Karaman’ın ligi ve takımı çok iyi tanıdığını belirten Kayserispor Başkanı, kısa sürede üst sıralara tırmanmak istediklerini söyledi. Bedir, "Ligin sonuna 20 maç var ve alınacak 60 puan var. Biz bu puanların hepsine talibiz. Alacağımız puanların bizi nereye taşıyacağını bilmiyorum ama gözüm yukarılarda. Sadece başkanın inanması değil, tüm camianın inanması lazım. Hikmet hocayla konuştuğumda fikirlerimi anlatmamış olmama rağmen bana, 'Ben bu takımla hiç transfer yapmadan ilk 10’u kovalarım' dedi. Ben biraz sessiz kaldıktan sonra ‘İnanmıyor musun başkanım?' dedi ve ben de ‘Düşüncelerimi nasıl okudun?' dedim. Hoca da buna inanıyor. Oyuncuları zaten yakından tanıyor. Hikmet Karaman Kayserispor için, Kayserispor da Hikmet Karaman için bir şans" dedi.

"Keşke 18 takımla bu kararları alsaydık"

Geçtiğimiz günlerde Kulüpler Birliği açıklamasına da değinen Bedir, şöyle devam etti:

"Açıklamanın esasıyla ilgili değil, usulüyle ilgili sıkıntıları var. Ben hakem açıklamaları, Ali Dürüst başkanın açıklamaları, Anadolu kulüpleriyle ilgili olan maddeler ve bazı kulüplere yıllardır verilemeyen hakem konularından dolayı açıklamayı kabul edip sitemde yayınladım. Galatasaray’a haber verilmemesi konusu beni de üzdü. Keşke 18 takımla bu kararı alsaydık. Galatasaray çok büyük bir camia. İnanıyorum ki, bu kırgınlığın aşılması konusunda her iki taraf da elinden geleni yapacaktır. Kulüpler Birliğine düşen elinden geldiğince herkesi bir masa etrafında buluşturmaktır."