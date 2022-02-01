Yazarımız Erman Özgür, 5 soru-5 cevapta Trabzonspor ’un gündemini değerlendirdi...

Marek Hamsik sıkıntıyı çözer

Üst üste Kasımpaşa ve Konyaspor maçları var... Final gözüyle bakılan bu iki karşılaşmadan 6 puan alınırsa, Trabzonspor tünelin ucundaki ışığı daha net şekilde görür diyebilir miyiz?

Bana göre Trabzonspor’dan rakipleri puan olarak bu kadar gerideyken maçlara final demek pek doğru değil. Ancak yükselişteki Kasımpaşa ve puan sıralamasındaki en yakın rakip Konyaspor’a karşı alınacak galibiyetler, elbette tünelin sonundaki ışığı daha da netleştirebilir. Diğer taraftan Galatasaray maçının kazanılmasına rağmen ilk yarıda oynanan vasat oyunun, maça kötü başlama sıkıntısının, her iki karşılaşmada tekrarlanmamasının önemli olduğunu düşünüyorum. Trabzonspor, Berat bu kadar formsuzken, orta sahada savunmanın önündeHamsik ile başlayarak sıkıntıları çözebilir.

Stoper konusu kritik

Ligin kalan bölümü için Trabzonspor’un stoper rotasyonunu yeterli buluyor musunuz? Puan farkı ve rakiplerin durumu dikkate alındığında, defansa 6 aylık bir hamle yapmaktan ziyade net oyuncu almak açısından yaz dönemini beklemek daha mı mantıklı?

Ahmetcan, Galatasaray maçının ikinci yarısında çok iyi iş çıkarmış olmasına rağmen bu sezonun tamamını Hugo’nun yanında Ahmetcan ya da Denswil ile geçirmeyi düşünmek elbette riskli bir karar olur. Bu takımın sadece stoper kalitesinin düşüklüğü yüzünden şampiyonluk kaçırdığı sezonlar da hafızalarda çok taze. O yüzden, imkanlar el veriyorsa bana göre Şampiyonlar Ligi’ne katılma ihtimalini düşünerek yapılacak, kısadan ziyade uzun vadeli bir hamleyi daha mantıklı buluyorum. Yıllardır özlenen şampiyonluk bu kadar yakınken transferde risk almak da hiç mantıklı olmaz.

Kaybedilecek bir şey yok

Trabzonspor’un ara dönemde yapmış olduğu 8 transferi ve özellikle gençlerle (Enis Destan, Taha Altıkardeş, Batuhan Kör, Kerem Şen) ilgili izlenen stratejiyi nasıl değerlendiriyorsunuz?

Abdullah Avcı’nın en fazla önem verdiği detaylardan antreman kalitesinin yüksekliği, Trabzonspor’daki genç oyuncu takviyeleri ile tavan yapacaktır. Bu gençler içinde oynamaya hazır gözüken oyuncuları keşfetmek ve doğru zamanda üzerinde ısrar etmek, Avcı’nın Cengiz Ünder örneğinde olduğu gibi çok başarılı olduğu bir konu. Yani sonuç olarak maliyetlerine bakınca; Trabzonspor’un en kötü senaryoda bile kaybedeceği bir şey yokken, iyi senaryoda forma rekabeti için yeni yıldız oyuncular çıkarabilmek adına bu genç oyuncu transferleri doğru bir stratejiyle yapılmış iyi hamleler diyebilirim.

Siopis bu kez ilk 11'e

Bakasetas’ın hastalığı, Abdülkadir Ömür’ün muhtemel yokluğunda Trabzonspor’un cumartesi günü nasıl bir orta saha kurgusuyla sahaya çıkmasını bekliyorsunuz? Savunmada da Ahmetcan’ı bu kez 11’de görür müyüz?

Orta saha kurgusunda Hamsik’in olası dönüşü ile Dorukhan-Hamsik ikilisinin arkasına, Galatasaray maçını çeviren hamle olan Siopis’in bu kez başlangıç 11’inde yer alabileceğini düşünüyorum. Ahmetcan yine derbi performansı ile 11’i hak edenlerden. Kasımpaşa’nın formda orta sahası düşünüldüğünde hem yüksek kalite hem de yüksek enerjinin aynı anda sahada olması da çok önemli.

Nwakaeme’de sorun menaceri

Nwakaeme’nin sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmak için yönetim tavan fiyata çıktı, ancak henüz anlaşma sağlanmadı. Bu süreci nasıl okuyorsunuz?

Elbette yıllardır devam eden istikrarını ve Trabzonspor ipi göğüsleyecekse en fazla katkı veren oyunculardan olduğunu unutmadan yönetimin tavan fiyatı teklif ettiğine şüphe yok. Fakat bu tip durumlarda oyuncusunun durumunu, mutlu olduğu yerde kalmasını ya da Şampiyonlar Ligi ihtimalini umursamadan sadece yüksek ücret üzerinden olayı okuyan menacerlerin de etkili olduğunu unutmamak gerektiğine inanıyorum! Kısaca eğer anlaşma olmazsa bu işi sadece yönetim üzerinden okumak da yanlış olabilir.