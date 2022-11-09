Yazarımız Erman Özgür, Valerien Ismael'le yolların ayrılmasının ardından Şenol Güneş'le yeni bir sayfa açan Beşiktaş 'ı değerlendirdi. Özgür, Kara Kartal'ın şampiyonluk şansını ve Güneş'in takıma olası etkilerini yorumladı. Şimdi söz Erman Özgür'de...





Görünen o ki Beşiktaş’ta Valerien İsmael’in bıraktığı enkaz sanıldığından büyük. Sanki 50 maç oynamış gibi yorgun genel görüntünün dışında, kolay sakatlanmayan oyuncuların bile adele sakatlıkları yaşamaları oldukça enteresan. Sezon başında yapılan haddinden fazla yüklemeler, hoca-futbolcu iletişimsizliği de yaşananan öz güven kaybının sebeplerinin başında geliyor. Yine de Beşiktaş için ilaç gibi bir devre arası yakında. Şenol Güneş’in çalıştırdığı tüm kulüplerde tercih ettiği topla ilişkisi iyi orta sahalar için transferde yapılacak hamleler ve doğru antrenman programları ile yapılacak bir kamp Beşiktaş’ın potansiyelini ortaya çıkarıp tekrar yarışa ortak edebilir.

Güneş’e kredi sağlanmalı

Her şeyden önce öncelikle son maçın oyundan çok tabelanın önemli olduğu unutulmadan kayıpsız geçilmesi çok önemli diye düşünüyorum. Beşiktaş Şenol Güneş şampiyonluklarında sonuçtan önce oyun olarak taraftarını tatmin eden bir takım olmayı başardı. Fakat o oyun için Beşiktaş camiası Şenol Güneş’e hak ettiği krediyi sağlamalı.