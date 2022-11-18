Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor , Dünya Kupası için lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendirmeyi planlıyor. Bordo-Mavililer, ara sonrası oynayacağı Fenerbahçe maçıyla yeniden zirve yarışında iddialı olmak istiyor.

Antalya’da iki Trabzon’da bir maç

Fırtına’da Antalya kampı 29 Kasım'da başlayacak ve 9 Aralık'a kadar devam edecek. Bordo-Mavililer, Belek’te iki yabancı takımla hazırlık maçı oynamayı planlıyor. kulüplerle görüşmeler sürüyor. Sonrasında ise Trabzon’da bir hazırlık maçı daha yapılacağı öğrenildi. Bu takımın Giresunspor veya Çaykur Rizespor olma ihtimali yüksek gözüküyor.

Kouassi’nin çıkışı sürüyor

Sezon başında Karagümrük'e kiralanan ve İstanbul ekibinde gösterdiği performansla dikkat çeken Kouassi, Fildişi Sahili Milli Takımı’nda da etkili oyununu sürdürdü. Ülkesinin Burundi’yi 4-0’lık skorla yendiği maça 11’de başlayan Kouassi, Gradel’e şık bir asist yaptı. Bordo-Mavili takımın başarılı orta saha oyuncusu Gbamin ise 59. dakikada oyuna dahil oldu.

Eren Elmalı yine boş geçmedi

Trabzonspor’da sezon başından beri 21 maça çıkan ve takımın en çok forma giyen ismi olan Eren Elmalı, A Milli Takım’da da oynamaya devam ediyor. Eylül ayındaki Lüksemburg ve Faroe Adaları karşılaşmalarında ilk 11’de görev yapan Eren, önceki gün oynanan İskoçya mücadelesinde ise sakatlanan Ferdi’nin yerine maça dahil oldu ve 56 dakika sahada kaldı.

İstatistiklerde geride kaldı

Bordo-Mavililer, 13 maçlık periyotta takım istatistiklerinin çoğunda ilk 3’e giremedi. Gol ortalaması, maç başına isabetli şut, topa sahip olma, başarılı pas yüzdesi, ikili mücadele ve hava topu kazanma gibi kriterlerde geride kalan Fırtına, pas sayısında ise ilk 3’e girdi. Ortalama 391 pas yapan Trabzonspor’un önündeki 2 takım Başakşehir (442) ile Alanyaspor (472) oldu.

İki oyuncuya yeni kontrat

Trabzonspor’da iç transfer operasyonu sürüyor... Bordo-Mavililer, Abdülkadir Ömür ve Hüseyin Türkmen’in sözleşmelerini 2027’ye kadar uzattı ve yıllık ücretlerine iyileştirme yaptı.

Teknik direktör Abdullah Avcı ile 2 yıllık yeni mukavele imzalayan, devamında Uğurcan Çakır, Djaniny, Taha Tepe, Serkan Asan gibi isimlerin sözleşmelerini uzatan Trabzonspor, iç transferde 2 isimle daha anlaştı. Abdülkadir Ömür ve Hüseyin Türkmen’in mevcut kontratları, 2027’ye kadar yenilendi. KAP açıklamasına göre; Abdülkadir’in bu sezon 20 milyon TL kazanacağı belirtildi. Sonraki sezonlarda da enflasyon oranında artış olacak ve bu artış yüzde 30’u geçmeyecek.

Hüseyin Türkmen ise 9 milyon TL alacak. Başarılı stopere her yıl aynı artış oranı uygulanacak. Abdülkadir’in mevcut maaşı 9 milyon TL seviyesindeydi, Hüseyin ise 3 milyon TL alıyordu.

'Yıldızlara dokunmak şart'

Yazarımız Erman Özgür, ara sonrası zirve yarışında çok daha iddialı duruma gelmek isteyen Trabzonspor'da öne çıkan gündemi değerlendirdi.

İşte Erman Özgür'ün 4 soru 4 cevaptaki değerlendirmeleri:

"Lige verilen uzun arada, eldeki önemli oyuncuların performansını artırmak çok önemli. Abdullah Avcı; Yusuf Yazıcı, Abdülkadir, Djaniny, Hugo, Gbamin gibi isimlere dokunuş yapmak için ciddi mesai harcayacaktır. Geri dönüşte Akyazı’da Fenerbahçe ile oynanacak maç büyük fırsat. Onu kazanmak, yarışa daha sıkı şekilde tutunmak demek"

'Başarısız demek yanlış'

1 - Şu ana kadar Trabzonspor’un genel performansını nasıl buldunuz, sonuçlar bir tarafa oyun anlamında takımın beklentinin altında kaldığına katılıyor musunuz?

"Öncelikle oynanan oyuna bakarak Trabzonspor ’un hem lig hem Avrupa’da iddialı oluşunu başarısızlık olarak kabul etmek yanlış olur. Süper Lig’de şampiyon olan takımların sonraki sezonlarda yaşadığı sert düşüşler düşünüldüğünde Trabzonspor için başarısız diyemem. Ara sonrasındaki ilk maç Fenerbahçe ile Akyazı’da. Ve kazanılması durumunda fark 3’e düşecek. Bordo-Mavili takım bu fırsatı iyi kullanırsa, yarışa daha da sıkı şekilde tutunacaktır"

'Yeni oyuncu kolay değil'

2 - Abdullah Avcı ısrarla Kasım’daki arayı işaret ediyordu, bu süreçte sizce hoca neler yapacak, neleri değiştirmeye çalışacak, öncelikli konu başlıkları neler olabilir?

"Trabzonspor için önce eldeki oyuncuların performansına dokunmak şart. Ara transfer döneminde paran olsa dahi katkı yapacak oyuncu bulmanız kolay değil. Fakat eldeki oyunculardan Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Djaniny, Vitor Hugo, Gbamin gibi isimlerin performansını arttırmak yapılacak transferlerden daha değerli olabilir. Abdullah Avcı da öncelikle bu oyuncuları çıkışa geçirmek adına ciddi mesai harcayacaktır"

'Visca'nın dönüşü önemli'

3 - Visca dönüyor, onun takıma katılması hücumda çoğu şeyi toparlar mı? Onun dışında ön tarafta Bakasetas ve Trezeguet dışında formsuz bir oyuncu grubu var. Bu ara sonrası kimlerin performansında toparlanma bekliyorsunuz?

"Visca deyince akla Nwakaeme örneğinde olduğu gibi göze hoş gelen bir oyuncu tarzı gelmeyebilir, fakat modern futbolun gerektirdiği hücum katkısı kadar işin savunma kısmını da iyi yapan, hem enerjisi yüksek hem de tecrübeli Visca’nın yukarıda saydığım oyuncuların performansını yükseltebilmek adına çok önemli katkısı olabilir. Hatta buna iyi bir ilk yarı geçiren Bakasetas ve Trezeguet’yi dahil edebilirim. Visca’nın sahada olması, bu ikilinin de katkısını yükseltir"

'Orta saha alınabilir'

4 - Bu uzun arada takımlar transferle ilgili çalışmalar da yapacak. Trabzonspor’un acil takviyeye ihtiyaç duyduğu mevki var mı? Bordo-Mavililer’in nasıl bir transfer operasyonu yapmasını bekliyorsunuz?

"Transferde alınacak riski, Şampiyonlar Ligi ihtimalinden önce almamış Trabzonspor’un şimdi almasını beklemiyorum. Daha çok orta sahada Trabzonspor oyununu yönlendirecek, pas trafiğini yönetecek yetenekli bir isme ihtiyaç var. Özellikle Vitor Hugo’nun formsuzluğu düşünülürse, bir stoper transferi de Trabzonspor’un ikinci yarı öncesinde elini bir hayli güçlendirebilir"