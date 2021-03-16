Yazarımız Erman Özgür, Trabzonspor’u 4 soru-4 cevapta değerlendirdi:

‘Özel bir hoca yakalamışken...’

Soru 1-) Son 4 haftada 8 puan kaybeden Trabzonspor sizce ligde hedefsiz mi kaldı? Abdullah Avcı’nın ‘gelecek sezonun planlamasını da yapıyoruz’ sözlerini nasıl okumak gerekir?

Trabzonspor gibi büyük camialar için hedef sadece şampiyonluk değildir. Uzaklaşırsan yeni sezon için planlama, Avrupa kupalarına gidebilme ya da genç oyuncu yetiştirmek ve takıma katkı vermesini sağlamak da önemli, ciddi hedeflerdir. Abdullah Avcı gibi uzun süre takımın başında kalması gereken özel bir teknik direktör yakalamışken yeni sezona hazırlanmak da şu an için en ciddiye alınması gereken hedef diye düşünüyorum. Trabzonspor’un gerçekçi anlamda şampiyonluk iddiası zaten ilk 8 hafta sonunda bitmişti.

‘Savunma ile bir yere kadar’

Soru 2-) Avcı geldiğinden beri sürekli gelişen veya gelişme umudu veren oyun ne oldu da 2 maçtır bu kadar durağanlaştı? Kovid vakaları bu düşüşün esas sebebi mi?

Abdullah hoca geldiğinden beri Trabzonspor’un rakiplere üstünlük sağladığı bir oyunu yok. Ancak akıllı bir oyunu var. Trabzonspor’un zaafiyetlerini ortadan kaldıran şey, hocanın takım savunmasına verdiği önemdi. Ama hücum kısmında hep aynı oyuncuların üstüne yük binince ve rotasyon yapamayınca, bu savunma anlayışı da Trabzonspor’u bir yere kadar getirebildi. Avcı’nın gelecek sezon planlaması için 2 önemli kriter var... Önce takımın en önemli dinamikleri olan Nwakaeme, Ekuban, Edgar, Berat, Hugo gibi oyuncuları kaçırmamak, sonrasında ise hem 11 hem de kulübe için Trabzon şehrinde de yaşamakta sıkıntı yaşamayacak önemli transferler yapabilmek.

‘Santrfor ve bek transferi şart’

Soru 3-) Mevcut kadroya bakınca Trabzonspor’un gelecek sezon için olmazsa olmaz transfer ihtiyaçları neler?

Transfer ihtiyacının öne çıkanı elbette santrfor. Ne kadar iyi oynarsan oyna bitiricilik kısmında iyi bir oyuncun yoksa iyi oyunun karşılığını alman mümkün değil. Bunun dışında farklı bölgelerde oynayabilen bir forvet, sağ ve sol bek ve Trondsen’in durumuna göre bir orta saha ihtiyacı net şekilde var Trabzonspor’un.

‘Yunus ve Yusuf katkı veremedi’

Soru 4-) Ekuban ve Nwakaeme son haftalarda çok formsuz... Bordo-Mavili takım sizce nasıl toparlar?

Ekuban ve Nwakaeme Trabzonspor’un hücumda en önemli kozları ve alternatifsiz oluşları sezon genelinde erken yorulmalarına sebep oldu. Djaniny’nin istikrarsızlığı ve Yunus Mallı, Yasuf Sarı’nın da yeterince katkı vermemesi bu oyuncuların daha çok yıpranmasının nedeni. Takımın zaten rakibe kazanma şansı vermemesinde sıkıntı yok. Ancak hücumda bu oyuncuların dinlendirilememesi çok büyük etken. Milli takım arasında Nwakaeme ve Ekuban’ın fiziksel olarak bir parça olsun dinlenmeleri, Trabzonspor’un hücum hattını tekrar etkili hale getirebilir.