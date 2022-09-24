Skor odaklı maçlar...

1- Milli ara dönüşü trabzonspor" target="_self" style="text-decoration: underline;font-weight: bold;"> Trabzonspor 43 günde 10 maça çıkacak. Dünya Kupası’na kadarki bu yoğun fikstürde Bordo-Mavililer sizce ne yapar?

"Her şeyden önce Trabzonspor kadrosu lig ve Avrupa’yı beraber götürebilmek için yeterli değil. Özellikle ligde bu sıkıntı zaman zaman oyun kalitesinin düşmesine ve skor odaklı maçlar oynanmasına sebep olabilir. Önemli olan bu durumu göğüsleyebilmek ve oyun disiplininden vazgeçmemek. Takım savunmasını doğru yapabilmek değerli. Trabzonspor, geçen sezonki gibi kolay gol yemeyen bir görüntüye kavuşmalı ve Kasım’daki o uzun araya kadar mutlaka ligde yarışta kalmalı. Bol pratik, sakatların dönüşü ve yeni yıldızların uyumuyla sonrası daha kolay olacaktır.

2- Siopis-Hamsik-Bakasetas orta saha üçlüsüyle son 2 maçını kazana nbir Trabzonspor var. Abdulla hAvcı sizc ebu oyun şablonu üzerinde ısrar eder mi?

"Şu an için ne Hamsik ne de Siopis’in Trabzonspor kadrosu içerisinde yokluklarının doldurulması ne özellik ne de form durumu olarak hiçbir oyuncu ile mümkün değil. Bakasetas, Hamsik’in yokluğunda, Gbamin de Siopis’in yerine forma giydiğinde başarısız oldular. O yüzden belki Doğucan ve Bardhi’nin kullanımları daha önemli olabilir. Dolayısıyla Abdullah Avcı, orta alanda bu kurguyla devam etmek isteyecektir."





3- Şampiyonlukta özellikle kanat oyuncularının performansı kilit rol oynamıştı. Trezeguet beklenen görüntüye ulaşıyor ancak sağ tarafta hâlâ soru işareti var? Doğru tercih kim olabilir?

"Burada nemli olan formda oyuncu sayısını arttırabilmek. Djaniny ve Abdülkadir Ömür’ün sağ kenar için özellik olarak farklı olsalar da form durumlarını artırdıklarında rakibe göre doğru seçenekler olabileceğini düşünüyorum. Visca dönene kadar ya da transfer dönemine kadar elde başka seçenekler yok gibi. Bir ufak ihtimal de Yusuf Yazıcı denenecektir."

4- Maxi Gomez ve Umut Bozok... Cornelius sonrası Trabzonspor’un 2 tane iyi forveti var. Mevcut sistemde hangi isim daha verimli olur?

"Trabzonspor çift de oynasa tek de oynasa gol bulmakta zorlanabilecek bir takım değil. Ancak çift santrforlu maçlar oyun kalitesini düşürüyor. Gomez ve Umut Bozok’un başarılı olması ise biraz Bakasetas’ın kaleye yakın oynamasından, biraz da Hamsik ve Trezequet’nin iyi performans göstermesinden geçiyor. Ancak altı çizilmesi gereken mesele şu; Trabzonspor gol sıkıntısı çekmez."





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