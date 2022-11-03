Erman Özgür: Kilidi Marek Hamsik ile Anastasios Bakasetas çözer!

Trabzonspor için sezonun ilk yarısında yaşanan sakatlık ve beklenmedik ayrılık sancılarına rağmen ‘bay’ geçtiği haftadan sonra sahneyi iyi terk etme şansı ayağına kadar geldi. Grupta liderlik şansı olmasa bile Avrupa’da devam edebilmek çok önemli. Gruptan çıkmayı garantilemiş Ferencvaros’u yenip ligle beraber finali iyi yapması, sezonun ikinci yarısında özellikle de ligde Trabzonspor’u tekrar favori yapabilir.

Topu çabuk geri kazanmalı

Maç özeline gelince ilk maçta Trabzonspor’un başını ağrıtan; top rakibe geçtiği anlarda ilk müdahalelerde geç kalışıydı. Eksik olmasına rağmen Ferencvaros’a mağlup olmasının en önemli nedeni, topu geri kazanma süresiydi. İşin savunma kısmında iyi bir maç oynarsa, BordoMavililer’in Ferencvaros’a akan oyunda ya da duran toptan gol bulacağından eminim.

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İşler kolaylaşabilir

Futbolda en önemli detaylardan bir tanesi olan kazanma alışkanlığı, bu maçla başlarsa lige de yansıyacaktır. Trabzonspor adına maçın en kilit oyuncusu ise Bakasetas... Şu ana kadarki periyodu iyi geçiren Bakasetas’ın ceza sahası dışından atacağı şut ya da pas kalitesi Marek Hamsik’in tecrübesiyle birleşince takımın en önemli ve güçlü yanı haline geldikleri bir gerçek. Elbette bu ikiliye ön tarafta bir iki oyuncunun daha eşlik etmesi, işleri kolaylaştıracaktır.

Haydi Kızılyıldız!

UEFA Avrupa Ligi’nde Trabzonspor’un yoluna devam etmesi için kazanması yetmiyor. Gruptaki diğer maçta da Monaco’nun Kızılyıldız’a takılması gerekiyor. İşte ihtimal hesapları...

● 2.’lik için Trabzonspor’un Ferencvaros maçından mutlaka galibiyet çıkarması şart. Kızılyıldız da Monaco deplasmanından puan çıkartmalı.

●Trabzonspor’un son maçta berabere kalması durumunda, grup üçüncülüğü yani Konferans Ligi bileti garanti gibi gözüküyor.

● İki maçın da berabere bitmesi halinde, bu maçlarda atılan goller önem kazanacak. Trabzonspor’un Kızılyıldız’la averajı eşit ancak attığı gol daha fazla.

● Hem Trabzonspor’un hem de Kızılyıldız’ın son maçlarını kaybetmesi durumunda, puanlar eşit olacağı için son maçlardaki skora göre genel averaja bakılacak.